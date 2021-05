Inondations : le trafic SNCF interrompu entre Saint-Étienne et Lyon toute la journée

La Loire et la Haute-Loire passent en vigilance jaune aux pluies et inondations Le rythme des pluies faiblit mais les cours d'eau sont particulièrement élevés que ce soit la Loire ou le Gier qui a grimpé de 2 mètres et demi. Conséquence des intempérie une caténaire s'est affaissée à Rive-de-Gier et il n'y aucun train qui circule entre Saint-Étienne et Lyon, toute la matinée, dans les deux sens de circulation. Il s'agit d'un poteau qui supporte les caténaires qui est complètement dans l'eau. Le reste de la plateforme doit être scrutée dans les heures qui viennent.

Des cars de substitution sont mis en place par la SNCF tandis que le trajet Saint-Étienne - Le Puy n'est pas impacté par ces difficultés.