Inondations : les routes fermées à la circulation dans les Landes ce lundi

Les Landes ont été placées en vigilance rouge Pluie-inondation depuis dimanche soir (22h) par Météo France. Une alerte qui court au moins jusqu'à 11h ce lundi matin.

Conséquence des forts cumuls de pluie : plusieurs routes inondées sont coupées à la circulation.

La RD43 entre Sore et Pissos – quartier « Harribey »

La RD651 entre Sore et Argelouse

La RD 1 entre Villeneuve et Bougue au niveau du carrefour RD1/RD396

La RD 405 Cassen / Gamarde-les-Bains

La RD 339 Louts / Poyanne

La RD 10E entre Labouheyre et Cap de Pin

La RD368 à Préchacq-les-Bains au niveau carrefour RD411 lieu-dit « Divielle»

Lal RD32 entre Montfort et Mugron au niveau du quartier "Nousse"

Plusieurs routes sont également placées sous surveillance :

La RD 392 à Sainte Foy

La RD 102 à Bergouey

La RD 340 entre Lit-et-Mixe et Contis

La RD 396 à Villeneuve de Marsan

La RD 651 à Sore

La RD 933N à Roquefort

La RD 4 à Sore

La RD 3 à Mugron

La RD 322 entre Mimbaste et Saugnac-et-Cambran

La RD 61 entre Pouillon et Estibeaux

La RD 13 à Gaas