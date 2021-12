Inondations : malgré la décrue, le Pays basque sous surveillance ce samedi

C'est l'ensemble du Pays basque qui est touché par les inondations record depuis jeudi 9 décembre au soir. Les pompiers sont intervenus 352 fois dans les Pyrénées-Atlantiques et 150 personnes ont dû être évacuées. Mais le pire semble passé, la vigilance rouge aux crues a été abaissé à orange.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, se voulait rassurant en ce début de matinée : "Le plus dur est derrière nous. Les pics de crue sont passés et nous sommes passés de rouge à orange. Le risque d'avalanches est redescendu de 5 à 3 et aujourd'hui, nous aurons des pluies plutôt modérées qui devraient s'estomper dans le courant de l'après-midi."

Une surveillance de mise

La situation reste toutefois sous étroite surveillance notamment sur le Bec des Gaves, autour de Lahonce, Urt et Guiche, où il a atteint un niveau exceptionnel. La Nive reste également sous surveillance. Elle est descendue d'un mètre au cours de la nuit, mais commence à remonter ce samedi matin. Toutefois, selon les prévisions, elle ne retrouvera pas son niveau record d'hier (6,25 m à Bayonne). La pleine mer est attendue à 10h19.

La circulation reste difficile ce samedi 11 décembre au petit matin. Cinquante-trois routes sont toujours coupées dans les Pyrénées-Atlantiques. Au Pays Basque, la D913 entre Bidarray et Saint-Jean-Pied-de-Port est toujours fermée, tout comme l'axe entre Saint-Martin-d'Arrossa et les Aldudes. Les secteurs d'Ustaritz et du plateau de Bidache et les abords d'Adour à Urt sont également impactés. L'Autoroute A63, fermée ce vendredi 10 décembre de la frontière espagnole à Bayonne, dans le sens sud-nord, a en revanche rouvert en milieu de soirée, mais sur une seule voie.

à lire aussi Intempéries dans le Sud-Ouest : une cinquantaine de routes départementales coupées au Pays basque et en Béarn

Une cinquantaine de personnes relogées

A Bayonne, une cinquantaine de personne a dû être évacuée et relogée dans des hôtels. Une vingtaine de riverain du chemin de halage, sur les bords de Nive, entre Bayonne et Bassussary ont dû être hélitreuillés. La préfecture et le Sdis 64 ont pré-positionné des moyens supplémentaires aux abords de Bayonne. Ils s'attendent à devoir intervenir ce samedi pour des opérations de pompage dans des habitations.

Vendredi, la Nive est sortie de son lit, submergeant les routes et envahissant les maisons, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Bayonne. Les dégâts sont particulièrement importants du côté d'Ossès, Saint-Martin-d'Arrossa, Saint-Etienne-de-Baïgorry ainsi qu'à Cambo.