Inondations meurtrières dans le Gard en 2002 : Alès se souvient

Les 8 et 9 septembre 2002, le Gard est frappé par des inondations meurtrières : 22 décès. Alors que le Gard connaît cette semaine de nouvelles pluies violentes, France Bleu Gard Lozère poursuit le travail de mémoire et de la culture du risque, avec un volet consacré cette fois à Alès en 2002.

Dans le secteur d'Alès.. De violents orages cette nuit, ont provoque des inondations dans le sud de la France, ou quatre personnes sont mortes et plus de 1 000 ont du être évacuées

Toute cette semaine France Bleu Gard Lozère vous propose un retour sur les inondations de septembre 2002 : un véritable cataclysme ces 8 et 9 septembre et un terrible bilan. 22 morts (chiffre officiel) et des dégâts matériels considérables estimés à plus de 800 M€. Routes et ouvrages d'arts emportés, plus de 7.000 logements sinistrés, l'économie locale paralysée pour de longs mois. Après des dossiers consacrés à Aramon (Vidéo, FB Gard Lozère), Anduze, et au travail considérable des sapeurs-pompiers, ce nouveau volet est consacré à Alès où dévastation a aussi rimé, à l'époque, avec solidarité.

Reportage à Alès où dévastation a aussi rimé, en 2002, avec solidarité Copier

"J'ai ouvert les volets, et j'ai vu que c'était ... "Le Grau-du-Roi".. j'étais effrayée, je voyais toutes ces voitures qui s'encastraient (..) quand il pleut fort, j'ai peur. Je suis née en 1958, il y avait les inondations, l'eau me court après" Régine, habitante d'Alès

Qu'elle soit méditerranéenne ou cévenole, la colère du ciel a marqué de toute mémoire ce territoire. Régine habite cette année 2002 au rez-de-chaussée d'un immeuble des prés saint Jean. Comme nous tous, ce matin-là, elle a entendu la pluie battre le pavé pendant toute la nuit. Mais au-delà de ce qu'elle imagine. "A cinq heures du matin... le chien refuse de sortir, il devait sentir le danger"

Après les inondations à Alès en septembre 2002, des barques pour les sauveteurs © Maxppp - PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE/ALEXIS BETHUNE

Après la pluie, la boue chez les uns, chez les autres. Notamment chez Virginie Lance du quartier du Moulinet : "Il y avait dix, vingt centimètres de boue partout. On a une voisine, pendant qu'on nettoyait tous nos maisons, on lui a volé son sac à main ; tout le monde est sorti et a cherché le voleur, ça fait partie de la solidarité"

Des milliers de voitures ont achevé leur périple sur la RN106. Pour partie, elles ont été ramassées -au moins 1.500 - par l'entreprise de Colette Ruegger. "La 2x2 voies était complètement obstruée avec des véhicules partout, on en a même trouvé dans des arbres. Une vingtaine de dépanneuses ont été dépêchées sur site"

Des milliers de voitures ont fini dans l'eau, dans le secteur d'Alès, en 2002 © Maxppp - PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE/ALEXIS BETHUNE

Mais 2002 c'est aussi la vaste solidarité nationale et internationale qui s'est exprimée : des fonds récoltés notamment via deux concerts de Jean-Jacques Goldman dans les arènes de Nîmes par l'association montée par le premier adjoint de l'époque Marcel Gérente : "Plus de literie, plus de machine à laver, plus rien. 300 familles qu'il fallait secourir de toute urgence : les vêtir, acheter des matelas, acheter des lits".

"Il faut retenir le positif. Et le positif c'est une grande solidarité" Marcel Gérente, alors premier adjoint d'Alès

A Alès, des meubles entassés par dizaines, par centaines, dans la rue, après les inondations en septembre 2002 © Maxppp - PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE/ALEXIS BETHUNE

"Alès solidarité inondation" a été mise en sommeil puis réactivée pour les évènements de Thèbes ou la collecte en faveur de l'Ukraine. Le cévenol a de la mémoire, 20 ans après, et à chaque fois qu'approche la saison des épisodes méditerranéens.

à lire aussi "Septembre 2002 a été un séisme dans le Gard", se souvient Bérengère Noguier

à lire aussi VIDÉO - Vingt ans après les inondations meurtrières dans le Gard, Aramon se souvient