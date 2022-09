Inondations meurtrières en 2002 dans le Gard : émission spéciale à Saint-Geniès-de-Malgoirès ce vendredi

Le dimanche 8 septembre 2002, en fin d’après-midi, des pluies intenses s’abattent sur le département du Gard et sur une partie de ceux du Vaucluse et de l’Ardèche. Le bilan est terrible : 23 décès et plus de 800 millions d’euros de dégâts dans le Gard. Plus de 90 % des communes gardoises sont sinistrées. France Bleu Gard Lozère propose cette semaine une série de témoignages, et retrace l'historique des évolutions, des adaptations des gardois à ces phénomènes climatiques. Quels aménagements ? Quels projets en cours ? Ce vendredi, de 6h à 12h, France Bleu Gard Lozère délocalise son antenne à Saint-Geniès-de-Malgoirès. Des invités dès 6h du matin, et des émissions consacrées à la culture du risque, jusqu'à midi.

Nos invités

6h10 : Marie-Françoise Maquart, première adjointe de Saint-Geniès-de-Malgoirès, a créé l'association "Mémoires d'eau"

première adjointe de Saint-Geniès-de-Malgoirès, a créé l'association "Mémoires d'eau" 6h20 : Marc Noguier , ancien maire de St-Geniès-de-Malgoirès (pendant 31 ans, de 1977 à 2008)

, ancien maire de St-Geniès-de-Malgoirès (pendant 31 ans, de 1977 à 2008) 6h40 : Patrick Gervais , Maire de Clarensac ; à l'époque, il est adjoint au conseiller réserve du groupement de gendarmerie du Gard

, Maire de Clarensac ; à l'époque, il est adjoint au conseiller réserve du groupement de gendarmerie du Gard 6h50 : Lionel Georges , , directeur de l'ETPB du Gardon, Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion équilibrée des Gardons

, , directeur de l'ETPB du Gardon, Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion équilibrée des Gardons 7h10 : Eric Agrinier, porte-parole du SDIS 30 Chef de groupement Citoyenneté Volontariat Communication. En 2002, il est adjoint au chef du centre de Saint-Hippolyte-du-Fort

porte-parole du SDIS 30 Chef de groupement Citoyenneté Volontariat Communication. En 2002, il est adjoint au chef du centre de Saint-Hippolyte-du-Fort 7h20 : François de Luca , réalisateur de documentaires, il a filmé tout l'événement

, réalisateur de documentaires, il a filmé tout l'événement 7h40 : Eliette Galzy , maire de Collias (élue adjointe en 1989 , puis maire jusqu'en 2007)

, maire de Collias (élue adjointe en 1989 , puis maire jusqu'en 2007) 7h50 : Patrick Malavieille , maire de La Grand-Combe et conseiller départemental du Gard

, maire de La Grand-Combe et conseiller départemental du Gard 8h10 : Marie-Françoise Lecaillon , Préfète du Gard

, Préfète du Gard 8h20 : Jean Mahieu, maire d'Aramon (2001-2008)

maire d'Aramon (2001-2008) 8h40 : Marc Zyltman : ancien président bénévole de la Croix Rouge du Gard au moment des inondations 2002. Il est toujours à la Croix-Rouge (président dans le Gard jusqu'en 2015, puis administrateur national de la Croix-Rouge Française. Il est maintenant directeur d'une filiale de la Croix-Rouge française : Croix Rouge Santé Secours.. filiale spécialisée dans l'assistance médicale événementielle)

Parmi les invités de la matinale : François de Luca, auteur d'un documentaire sur les inondations dans la commune.

Les principales crues dans le Gard d'hier à aujourd'hui (source Conseil dép. du Gard / Noe) :

Les principales crues dans le Gard, d'hier à aujourd'hui - Noe (Département du Gard)