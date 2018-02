Le niveau des cours d'eau est bien monté ce mardi en Béarn et en Bigorre. Météo France a reconduit pour 24 heures sa vigilance orange pour inondations, dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées. Plusieurs routes secondaires ont été coupées pour des questions de sécurité.

Pau, France

Selon le réseau Vigicrues, les premiers débordements ont été observés ce mardi en Béarn et en Bigorre, et l'eau a continué à monter pour atteindre un pic en fin de journée. Plusieurs cours d'eau ont été placés en vigilance orange ce mardi soir, dans les Pyrénées Atlantiques : le gave d'Oloron, le gave de Pau, le gave de Mauléon et les gaves réunis, et dans les Hautes-Pyrénées : l'Adour, l'Echez, et l'Arros. Le détail est à retrouver sur le site de Vigicrues.

La carte de vigilance crues mise à jour. - Capture écran

Des routes coupées dans le secteur d'Oloron

Les zones concernées sont des "secteurs habituellement inondés" précise Vigicrues. C'est le cas par exemple autour d'Oloron, le gave est notamment sorti de son lit habituel au niveau du parcours de santé, au chemin de la Gravette, après le camping, ou sur le chemin Larrieu. Par précaution, plusieurs routes ont été coupées à la circulation.

Le chemin de Bacarau à Oloron n'est plus accessible. - DR

Le long du Gave de Pau, placé en vigilance Orange ce mardi soir, là aussi l'eau commence à déborder dans les secteurs de Nay et Artiguelouve. Mais Vigicrues se veut rassurant, "parce que l'essentiel de la pluie est tombée ce mardi matin, et les précipitations ne devraient pas réactiver une hausse des débits."

[#VigilanceOrange] 🔊#EnDirect Premiers débordements observés sur le Gave de Pau, secteurs de Nay et Artiguelouve

Les #pluies vont se poursuivre dans la nuit du 20 au 21/02 ➡Les débordements pourront atteindre les biens en zones inondables et perturber les activités quotidiennes pic.twitter.com/RD9P4aCCVO — Préfet des Pyrénées-Atlantiques (@Prefet64) February 20, 2018

Des zones inondées autour de Tarbes

Dans les Hautes-Pyrénées, la ville de Tarbes reste attentive au niveau de l'Adour et de l'Echez. Le niveau de la crue de mai 2013 a été dépassé et celui de 2014 est proche de l'être également. La mairie précise que "les zones habituellement inondées devraient l'être à nouveau." Les berges basses de l'Adour sont fermées au public. Le parking du quai de l'Adour est également inaccessible.

Un agriculteur secouru à Ségus, près de Lourdes

Les pompiers annoncent ce mardi soir qu'ils n'ont pas eu à réaliser "d'interventions importantes", mais ils ont tout de même reçu plusieurs appels pour des "interventions courantes" liées à la pluie, sans gravité. Les pompiers du Codis 65 ont cependant dû secourir un agriculteur de 50 ans, qui s'est retrouvé prisonnier des eaux, sur son tracteur, à Ségus, une commune proche de Lourdes.

