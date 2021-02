Inondations : un homme de 70 ans meurt noyé dans le Nord

Un homme de 70 ans s'est noyé ce dimanche soir, à Berlaimont, dans l'Avesnois, dans la crue de la Sambre. La décrue s'amorce ce lundi, la Lys Plaine et la Sambre sont toujours en vigilance orange.

Un homme de 70 ans est mort ce dimanche soir dans les inondations qui ont touché le Nord et le Pas-de-Calais tout le week-end. C'est la compagne de la victime qui a donné l'alerte. Elle s'inquiétait de ne plus voir revenir son mari de 70 ans, parti voir la crue de la Sambre.

Les pompiers ont donc rapidement débuté les recherches, retrouvant le corps inanimé de l'homme, route de Sassegnies. Il aurait été surpris par le niveau de l'eau.

La Sambre qui provoque des inondations également à Saint-Remy-du-Nord, les habitants de deux maisons ont les pieds dans l'eau, la rue de Boussières est submergée.

Deux personnes relogées à Merville

A Merville, c'est la Lys qui pose encore problème. Deux routes sont sous les eaux, plus de 50 centimètres d'eau, une maison a été évacuée. Deux personnes ont été relogées dans une ferme-auberge. Les pompiers ont mobilisé une ambulance 4X4 et un camion, pour pouvoir accéder dans l'urgence et évacuer si besoin.

Légère tendance à la baisse sur la Sambre, la Lys, la Canche

Ce lundi, le site de surveillance des rivières, Vigicrues, relève une tendance à la baisse des niveaux d'eau sur la Lys Plaine (Nord et Pas-de-Calais), la Canche (Pas-de-Calais) et la Sambre (Nord) mais les deux premiers cours d'eau restent en orange et les niveaux bien supérieurs à la normale.

Dans le Montreuillois, les pompiers sont intervenus pour trois maisons inondées, trois autres également dans le secteur de Lens.