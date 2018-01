Rouvres-sur-Aube, France

Les recherches qui avaient repris ce samedi matin n'ont malheureusement pas permis de retrouver un homme porté disparu depuis jeudi. Cet homme de 70 ans serait tombé à l'eau à Rouvres-sur-Aube, à la frontière avec la Côte-d'Or alors qu'il cherchait à protéger sa maison des inondations.

Des recherches délicates en raison de la mauvaise météo

"Ce sont des recherches périlleuses" poursuit la Préfète de Haute-Marne Françoise Souliman, "une douzaine de gendarmes ont cherché toute cette journée aux abords de la rivière mais le terrain très humide est aussi très dangereux avec des sols glissants et des trous d'eau." Et de lancer un appel aux proches riverains, "malgré la gentillesse des gens, il ne faut surtout pas que les civils viennent participer aux recherches car c'est trop dangereux et cela compliquerait la tâche des secours."

La Préfète ne cache pas "qu'il n'y a quasiment plus aucun espoir de retrouver cet homme vivant mais seulement l'espoir de retrouver son corps."

Les recherches doivent reprendre dimanche matin dès 8 heures. "Les conditions devraient être meilleures" explique Françoise Souliman, "les secours devraient pouvoir compter ce dimanche sur l'aide de l'hélicoptère de la gendarmerie de Dijon. Ce qui n'a pas été possible ce samedi en raison d'un plafond trop bas".