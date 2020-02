Inondations : un homme de 91 ans sauvé des eaux

Bisseuil, France

La route était pourtant barrée. Un automobiliste de 91 ans a été secouru par les pompiers de la Marne alors qu'il était coincé dans sa voiture sur une route secondaire inondée à Bisseuil. L'eau montait rapidement et le conducteur était dans l'incapacité de sortir seul du véhicule. Les secours ont pu intervenir et il a fallu faire vite puisque l'eau montait dangereusement. Une quinzaine de pompiers sont intervenus et ce sont des plongeurs qui ont finalement pu l'extraire du véhicule. Le conducteur choqué et légèrement blessé a été transporté à l'hôpital d'Epernay.

On revient en vigilance jaune dans le département de la Marne

Ce jeudi soir la préfecture de la Marne annonce que la vigilance orange est levée mais des débordements sont encore observés dans les secteurs de Vitry-en-Perthois, La Chaussée-sur-Marne, Châlons-en-Champagne et Epernay.

La préfecture appelle à la prudence sur les routes. Vous pouvez vous connecter sur le site de Météo France