Inondations : une quarantaine d'interventions dans le Loiret, le centre-bourg de Sennely très touché

Une quarantaine d'interventions des sapeurs-pompiers du Loiret, cette nuit, en raison des fortes pluies. Ce mercredi matin, les regards sont tournés vers Sennely, où l'eau atteint 70 centimètres dans le centre-bourg.

La nuit agitée a été agitée pour les pompiers du Loiret, en raison des fortes pluies. Au total, ils sont intervenus à une quarantaine de reprises, sur les secteurs de Tigy, Chateauneuf-sur-Loire et Sennely. C'est d'ailleurs dans cette commune que la situation est particulièrement suivie ce mercredi matin.

Le niveau est en train de monter dans centre bourg, avec pour le moment environ 70 centimètres d'eau, car un étang et un cours d'eau ont débordé. La pression menace d'ailleurs de faire remonter les plaques d'égouts. 4 engins et 8 pompiers sont mobilisés. Des équipes spécialisées de plongeurs subaquatiques ont été envoyées sur place, pour des opérations de reconnaissance et des mises en sécurité. A 6 heures, pas d'évacuation, mais les secours demandent à ceux qui le peuvent de gagner les étages de leurs habitations.

Des coupures de courant

La mairie a d'ors et déjà ouvert la salle des fêtes communale pour accueillir ceux qui en auraient besoin. Entre 200 et 300 habitants sont privés d'électricité, indiquent les pompiers, car les transformateurs sont sous l'eau. EDF a donc coupé le courant.

Autre intervention marquante, cette fois au supermarché Hyper U de Chateauneuf-sur-Loire. Une vingtaine de pompiers et sept engins ont été mobilisés entre 18h et 5h du matin, car la grande surface menaçait d'être inondée : l'eau montait au niveau du parking et des quais de chargements.