Inquiétante série d'incendies de voitures dans plusieurs villages du Gard rhodanien

Montfrin, France

Des voitures brûlées en série dans plusieurs villages du Gard rhodanien. Dans la seule nuit de mercredi à jeudi, ce sont huit voitures qui ont été détruites dans des incendies d'origine criminelle. Un phénomène qui se poursuit depuis près d'un mois. Au total, une vingtaine de véhicules ont été ravagés par les flammes. Pas question de parler de psychose, mais les habitants ne cachent pas leurs inquiétudes dans ces villages habituellement tranquilles. Les gendarmes restent relativement discrets sur ce dossier, mais cette série noire n'est évidemment pas le fruit du hasard. L'origine criminelle ne fait aucun doute, puisque à chaque fois, les sinistres partent d'un dispositif incendiaire sommaire, parfois un simple chiffon imbibé d'essence. Autre élément troublant : la zone géographique. Tous les incendies se sont produits dans un périmètre très réduit, dans des communes distantes d'à peine quelques kilomètres, comme Montfrin, Théziers, Aramon ou encore Domazan.

Un seul et même pyromane ?

Difficile de l'affirmer formellement, mais il est possible que ces actes soit le fait d'une seule et même personne. Un pyromane que les gendarmes essaient de traquer en mettant en place des dispositifs de surveillance et qui font également appel à la vigilance des habitants des villages susceptibles de les aider dans leur enquête.