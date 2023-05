Inquiétude à Cavaillon après des tirs en centre-ville

À Cavaillon, les habitants du quartier près de la médiathèque ont peur. Deux hommes, de 19 et 26 ans, ont été abattus lundi vers 23h dans ce quartier résidentiel du centre-ville. Ils ont été tués à l'arme automatique dans une voiture stationnée dans une ruelle perpendiculaire à la route des courses, la traverse du 15e corps d'armée.

Les deux hommes étaient "défavorablement connus" selon la vice-procureur d'Avignon, mais ils ne semblaient pas impliqués dans des trafics de drogue.

Quasiment au même moment, d'autres tirs ont blessé à l'épaule un homme de 36 ans qui sortait de la mosquée au cœur de la cité du Docteur Ayme. Cet homme est soigné à l'hôpital de Cavaillon.

Les enquêteurs ont retrouvé une voiture incendiée à Entraigues-sur-la-Sorgue . Cette voiture pourrait avoir servi aux tireurs.

"C'est fini, je ne sors plus. J'ai vu une boule de feu en ouvrant mes volets" - Une habitante de Cavaillon

À Cavaillon, près du parking où les deux hommes sont morts, les habitants s'inquiètent. Cette retraitée habite juste en face du parking. Elle a été réveillée par les tirs : "boum, boum, boum ! J'ai ouvert les volets et j'ai vu un genre de boule de feu comme ça. C'est impressionnant ! Je ne sors plus, c'est fini. Ça devient grave à Cavaillon."

Les enquêteurs ont relevé 18 impacts sur la voiture. Huit trous sont encore visibles sur le mur. "C'est de la kalachnikov ! Quand je suis passé, il y avait plein de sang à terre ! " indique cet habitant. Il promène souvent ces chiens dans ce quartier vers 23 heures, au moment où les tirs ont touché les deux hommes : "on voit vadrouiller des voitures vers 2 heures du matin. On se demande ce qu'ils font. S'ils restent dans leurs voitures pendant deux ou trois heures, c'est pas pour faire joujou. Le problème, c'est qu'on a éradiqué les trafics de drogue cité du Docteur Ayme et dispatché les dealeurs. Ils essaient de s'installer partout en ville".

Renforts de police venus d'Avignon

Cette rue proche de la salle de spectacle de la Garance, du centre des impôts et de la médiathèque est un quartier résidentiel tranquille. Carole y est installée depuis plus de 20 ans : "il y a jamais eu de choses comme ça. Le long de la médiathèque, ils fument des pétards. On ne sait pas s'ils sont armés. Franchement ça fait peur. Ces deux morts, ça fait peur parce qu'on a l'habitude de sortir quand il fait beau l'été. Là, on va faire quoi ? " Carole souhaite que "les policiers s'investissent davantage, parce qu'ils ne font rien. C'est dommage. Il faudrait qu'ils se bougent un peu plus". Une autre habitante du quartier relativise : " peuchère, les policiers, ils n'y sont pour rien. Il y en a, de la police à Cavaillon".

Les policiers de la brigade d'intervention d'Avignon sont en renforts à Cavaillon. Ils patrouillaient mardi après-midi avec le soutien des chiens spécialisés dans la recherche des stupéfiants. Ces patrouilles devraient continuer dans les jours qui viennent.

Les deux hommes ont été abattus sur un parking prés de la médiathèque de Cavaillon © Radio France - Philippe Paupert