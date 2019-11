Inquiétude des habitants d'une résidence de L'Isle-sur-la-Sorgue après une violente agression

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

À L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), vive émotion dans la résidence où un homme d'une cinquantaine d'année a été agressé et brûlé dans son appartement pour de l'argent. Cinq jeunes mineurs ont été interpellés et mis en examen pour viol avec arme, acte de torture et barbarie, séquestration et extorsion. Dans les trois bâtiments de cette résidence tranquille à l'entrée de la commune, les habitants sont inquiets.

À quelques mètres de l'appartement de la victime, cette voisine éclate en sanglot quand elle évoque les agresseurs : "ces jeunes sont devenus des monstres. C’est ignoble". Son compagnon dénonce la multiplication d'agressions. Des caves ont été fracturés, de la peinture répandues sur des voitures : "On fait attention. C’est de l’incivilité permanente. Il y a eu des histoires de véhicules abîmés en représailles."

Monstres ignobles et appartements fermés à double-tour

Cet autre voisin pointe les clients d'une supérette de nuit toute proche et "des gamins qui viennent de l’extérieur. On ne les connait pas. On ne peut pas dormir jusqu’à 3h du matin. Y’a que de la merde ici."

Désormais dans la cité Saint Veran , les habitants verrouillent leurs appartements. Au première étage, cette résidente explique : "Ça m’inquiète beaucoup. Je vis seule au premier étage, ils pourraient monter... On entend des choses bizarres parfois : ils hurlent. Je me ferme à double tour." Une ancienne habitante confie que "c’est honteux ! Il n’y a pas de mots. C’était pourtant un quartier calme avant. Le comportement de ces gamins est inadmissible. L’éducation y est pour beaucoup."

