Inquiétude des parents d'élèves après l'enlèvement et une tentative de viol sur une collégienne à Dijon

C'est dans un mail adressé à tous les parents d'élèves que la direction du Collège Saint-François de Salles, a décidé de communiquer. Ce courrier fait suite à l'enlèvement et à la tentative de viol qui se sont produits le jeudi 7 janvier dernier. La victime est une jeune fille de 11 ans, scolarisée en sixième, qui se rendait au collège. Cette affaire a très légitimement provoqué l'émotion et l'inquiétude de tous les parents d'élèves.

Que contient le courrier adressé aux parents d'élèves ?

Ce courrier signé du directeur du groupe Colysé auquel ce collège appartient, a prévenu les parents de ce qui s'est passé. La lettre fait état d'une plainte de parents suite à une "tentative" sur une élève de sixième. C'est une information très factuelle, une information très équilibrée et bien faite, selon un parent d'élève. "On a toujours les informations correctes et en temps utile" reconnait ce papa, avec "la réserve nécessaire, puisqu'on est sur un événement assez grave" poursuit-il. Les parents attendent maintenant que le coupable soit arrêté pour les rassurer et surtout pour rassurer leurs enfants dont certains posent beaucoup de questions depuis.

Des faits qui restent assez flous

Sur un trottoir au soleil devant l'entrée du collège, Franck explique qu'il a changé ses habitudes pour pouvoir accompagner son fils. "Mon fils était chez mon ex-épouse. Je suis allé le chercher et j'ai pris le bus avec lui pour l'emmener jusqu'ici. On aimerait bien l'arrêter cette personne!" raconte ce papa pas franchement rassuré.

Sylvain, père d'un ado de 14 ans, explique lui qu'il n'est pas vraiment surpris par cette agression. "On n'est pas pas habitué de voir ce genre de chose ici, mais je crois qu'aujourd'hui, _personne n'est à l'abri_. Cela peut arriver n'importe où et à n'importe quel moment !" déplore t'il.

Alors qu'une voiture de police est stationnée à l'entrée du collège, Mohammed, père de deux jeunes filles dont une scolarisée en troisième, résume l'inquiétude des parents. "On le voit dans les conversations et sur les réseaux sociaux, toutes les familles de l'agglomération sont inquiètes. De plus, cela fait écho à _d'autres événements qui s'étaient déroulés l'année dernière_. Un autre enfant avait eu des soucis dans un autre établissement."

Cette agression rapelle effectivement une tentative d'enlèvement début avril 2019. Un élève qui se rendait au collège Saint-Bénigne, dans le quartier des Bourroches à Dijon, dit avoir été attrapé et jeté à l’arrière d’une voiture par un homme. C’est en se défendant qu’il aurait réussi à s’échapper et à donner l’alerte. Ni le parquet ni la direction du collège sollicitée plusieurs fois au téléphone et par mail n'ont souhaité répondre à nos questions.