Inquiétude à Cazères sur l'état d'un immeuble du centre-ville, 15 personnes relogées

A Cazères, le périmètre reste bouclé autour de la place Jules Ferry et de l'ex-pharmacie des Pyrénées. Après l'évacuation d'un immeuble du centre-ville samedi soir suite à l'appel d'un couple et l'intervention des pompiers. Une quinzaine d'habitants a été évacuée en urgence et relogée par la mairie pour la plupart dans un camping de Martres-Tolosane.

ⓘ Publicité

Une fissure est bien visible sur le mur extérieur du 2e place Ferry. © Radio France - AV

L'inquiétude est vive et le contexte particulier, après les immeubles effondrés à Marseille il y a quatre ans et plus récemment à Lille. Sébastien Marsan a donné l'alerte. Il vit dans cet immeuble avec sa femme Laetitia et trois enfants dont leur bébé de dix mois. C'est un ami à lui, expert en bâtiment, qui lui a conseillé d'appeler les pompiers samedi soir.

"Y a eu un gros craquement, comme une branche qui cassait. Ca s'est fissuré de plus en plus. En épaisseur, on va dire à peu près comme le manche d'un couteau, surtout au plafond et au mur. C'était vraiment inquiétant. Quand on se rend compte qu'il y a des dégâts et qu'on en parle au propriétaire ou aux agences et qu'au final on nous écoute pas. On aurait pu perdre la vie."

Pas de signalement de logement insalubre

Il est difficile de connaitre l'état de cet immeuble de deux étages construit selon la mairie fin 18e, début 19e. La société Kyaneos propriétaire des appartements nous a répondu que les salles de bain en cause ont été refaites. Son président Jérémy Rouzaud précise qu'une fissure du bâtiment a été identifiée et réparée. Et il ajoute que sa société basée près d'Avignon est spécialisée dans le rachat et la rénovation.

Un expert va être désigné très rapidement

Le maire de Cazères, Jean-Luc Rivière, n'avait lui pas connaissance de logement insalubre dans cet immeuble. Dès dimanche, la mairie a saisi le tribunal administratif en référé. Un expert va être rapidement désigné. L'expertise devrait être connue en fin de semaine. On saura alors si des travaux seront nécessaires et suffisants. En attendant, les accès à l'immeuble sont bouclés. Les cabinets médicaux et un commerce restent fermés.