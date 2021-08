Inquiétudes après une rave party dans un hangar bourré d'amiante dans l'Orne

La rave party (photo d'illustration) a eu lieu sur la commune de Saint Honorine La Chardonne dans l'Orne dans un hangar désaffecté et amianté.

L'association de défense des victimes de l'amiante de Condé Flers s'inquiète après une rave party le week-end dernier dans l'Orne. Dans la nuit du 14 au 15 août 2021, le rassemblement pourtant interdit par arrêté préfectoral a réuni 200 à 300 personnes à Saint-Honorine-la-Chardonne. Une enquête a été ouverte. L'organisateur, qui est identifié, risque une contravention de 5ème classe précise le parquet d'Argentan.

"Une fibre d'amiante inhalée peut rester inactive pendant des années et un jour déclencher une maladie grave"

Au delà de l'infraction, ce qui inquiète l'Association locale de défense des victimes de l'amiante (ALDEVA) de Condé Flers, c'est le risque que l'organisateur a fait courir aux participants. "Une fibre d'amiante est plus petite qu'un cheveu, explique son président Jean-Claude Barbé, elle peut s'introduire dans un poumon, rester inactive pendant des années et un jour déclencher une maladie grave". Dans ce hangar désaffecté qui appartenait à une filature, les plaques en ciment amianté sont en très mauvais état. "La sono très forte a provoqué des vibrations qui ont pu faire se libérer des fibres, poursuit-il, et les fêtards ont ensuite brassé tout cet air potentiellement dangereux". L'ALDEVA Condé Flers, accompagné par l'association nationale ANDEVA envisage de déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.