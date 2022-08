Insalubrité à la prison de Toulouse-Seysses : le tribunal administratif ordonne à nouveau des mesures urgentes

L'administration pénitentiaire et le ministre de la Justice doivent prendre des mesures d'urgence pour améliorer les conditions de détention au centre pénitentiaire de Seysses. C'est ce que dit le tribunal administratif de Toulouse ce jeudi 4 août 2022. Le juge des référés avait déjà enjoint le garde des Sceaux, le préfet de Haute-Garonne et le ministre de la Santé à prendre 11 mesures en octobre dernier, suite notamment au sévère rapport de Dominique Simonnot, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. France Bleu Occitanie a aussi récemment visité la prison et constaté les matelas au sol, les cafards et les nombreux déchets.

Cafards, toilettes, santé : trois mesures urgentes à prendre

Mais cette décision d'octobre 2021 n'avait pas été respectée selon l'ordre des avocats au barreau de Toulouse et l'Observatoire international des prisons, qui avaient donc à nouveau saisi la justice administrative, le 26 juillet dernier. Dix mois après sa première décision, le juge des référés confirme donc trois des 11 mesures. Il réaffirme "l’obligation de remise en état des toilettes de la cour de promenade de la maison d’arrêt n° 1 (dans un délai de 15 jours), de l’amélioration du dispositif de lutte contre les cafards et d’une meilleure prise en charge des urgences médicales et spécialisées."

La justice note que l'administration a déjà distribué 6 400 pièges à cafards et que des opérations mensuelles et trimestrielles de désinsectisation ont été mises en place, mais ordonne la distribution bimensuelle de pièges à cafards, dans un délai de huit jours. Le juge renouvelle également l’injonction faite au ministre de la Justice et au ministre de la Santé de définir, dans un délai de deux mois, un protocole de coordination des prises en charge médicales d’urgence et spécialisées.

Des améliorations

Le tribunal considère tout de même que les 8 autres mesures sont exécutées ou en cours d'exécution. "Ainsi, l’aménagement des cours de promenade des maisons d’arrêts, de la nurserie et du service médico psychologique régional, leur nettoyage, la rénovation des sanitaires, étaient soit réalisés, soit à un stade suffisamment avancé pour qu’aucune mesure nouvelle ne soit nécessaire". Le juge des référés a également considéré que les mesures prises par l’État pour réduire la surpopulation carcérale par une politique active de transfert de détenus et mieux entretenir les bâtiments par un plan d’entretien confié à la société Sodexo devaient être poursuivies mais ne nécessitaient pas de nouvelles injonctions.

Il en est de même des mesures prises "pour isoler l’espace sanitaire dans les cellules, qui sont en cours d’équipement, de façon provisoire par des rideaux de douches, alors que le marché relatif à la pose de portes battantes est en cours." Il a également écarté les nouvelles demandes relatives aux cellules réservées aux personnes à mobilité réduites, qui ont été rénovées et dotées d’un seul lit. Enfin, il considère que les mesures prises pour lutter contre la violence et l’insécurité (recensement et suivi exhaustif des signalements, désignation d’un référent pour les officiers chargés du traitement des requêtes et amélioration de l’enregistrement des requêtes et du contrôle interne) étaient suffisantes.

La prison de Seysses compte 600 places pour plus de 1.000 détenus.

La Chancellerie "prend acte"

La Chancellerie dit à France Bleu Occitanie "prendre acte" du jugement et assure que tout est en cours pour résoudre la situation et respecter les délais. De leur côté, Sébastien Delorge et Justine Durcel, avocats au barreau de Toulouse expliquent qu'il ne sont pas entièrement satisfaits de cette décision "qui, ceci étant, n'est pas un blanc-seing puisque le juge constate que des injonctions n'ont pas été exécutées". Ils auraient aimé que le juge des référés aille sur les lieux, à Seysses, et craignent que l'administration pénitentiaire ne respecte pas les délais et vont y être attentifs. Ils n'excluent pas de faire appel devant le Conseil d'Etat (ils ont 15 jours pour le faire) ou de ressaisir le tribunal administratif sur d'autres motifs.