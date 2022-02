Insalubrité : un an de prison, amende et confiscation de l'immeuble requis contre un propriétaire à Marseille

Ce lundi au tribunal judiciaire de Marseille, un ancien notaire a été jugé pour mise en danger de la vie d'autrui et refus d'exécuter des travaux dans l'un de ses immeubles insalubres. Un an de prison, 50.000 euros d'amende et la confiscation de l'immeuble a été requis.