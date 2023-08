Insane Festival à Apt : deux agents de sécurité mis en cause

On en sait plus dans l'affaire des deux accusations de viols, ce week-end, à l'Insane Festival à Apt. D'après des informations de franceinfo, deux agents de sécurité du festival ont été interpellés et placés en garde à vue après une plainte pour viol en réunion. Une autre plainte pour viol a également été déposée, sans plus de précision à ce stade.

Dimanche soir, l'Insane Festival a été écourté de deux heures après le dépôt de ces plaintes. "L'esprit au sein de nos équipes n'est plus à la fête", expliquent les organisateurs dans un communiqué. Comme le révèle France Bleu Vaucluse, de nombreux festivaliers dénoncent le manque de sécurité déployée par les organisateurs, notamment le manque de contrôles, d'éclairage et de point d'eau.