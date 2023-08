Insane Festival à Apt : deux plaintes pour viol déposées, le festival écourté

Le festival de l'Insane, qui accueillait 54 000 festivaliers sur 4 jours et qui se déroule à Apt (Vaucluse), ferme ses portes plus tôt ce dimanche : minuit au lieu de deux heures. La vente d'alcool est également stoppée à partir de 23h30. En cause : deux plaintes pour viol déposées en marge du festival ce dimanche. L'Insane a réagi en postant un communiqué sur son Instagram . "L'esprit de nos équipes n'est plus à la fête", écrit la team de l'Insane. Le Festival qui précise par ailleurs que les "victimes ont été prises en charge immédiatement par [nos] équipes de sécurité (...) Elles sont été accompagnées dans les démarches et dans leur dépôt de plainte tout au long du week-end." Dans son communiqué, le festival précise que la sécurité des festivaliers est une priorité, mais sur Instagram, de nombreux internautes pointent du doigt le manque de sécurité justement, avec peu d'éclairages en dehors des scènes ou encore peu de fouilles. De son côté, la maire de la ville d'Apt, Véronique Arnaud Deloy, indique que les deux agresseurs ont été identifiés et placés en garde à vue. La maire qui se dit "outrée et choquée". Selon elle, fermer le festival plus tôt c'est un geste de solidarité envers les victimes. Elle précise que cette décision d'écourter le festival a été prise en concertation entre la mairie, les services de l'Etat et le festival.

ⓘ Publicité