Insane Festival à Apt : l'agent de sécurité accusé de viol placé en détention provisoire

L'enquête progresse après les deux plaintes pour viol déposées ce week-end lors de l'Insane Festival à Apt. L'un des deux agents de sécurité interpellés a été mis en examen et placé en détention provisoire, d'après le parquet d'Avignon. L'autre agent de sécurité également mis en cause n'est pas poursuivi à ce stade et a pu ressortir libre de sa garde à vue.

Les deux agents étaient initialement visés par une plainte pour viol en réunion. Concernant la seconde plainte, déposée pour viol, le parquet précise que la personne mise en cause a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits d'agression sexuelle.

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs de l'Insane Festival publient un long communiqué dans lequel ils annoncent qu'ils vont engager des poursuites contre la société de sécurité. "Celle-ci a failli à son engagement", expliquent-ils.