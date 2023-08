Insane Festival à Apt : l'organisation annonce l'engagement de poursuites

C'est une opération clarification. L'organisation de l'Insane festival d'Apt prend une nouvelle fois la parole dans un long message publié ce mardi soir sur ses réseaux sociaux. Ce nouveau communiqué est rédigé en réaction aux nouvelles avancées des investigations suite aux deux plaintes pour viol déposées dimanche en marge des concerts. Une de ces plaintes pour viol en réunion met directement en cause deux agents de sécurité privée . Deux employés interpellés et placés en garde à vue.

La société de sécurité privée est pointée du doigt par l'organisation. "Si ces deux actes sont inexcusables, nous sommes d'autant plus révoltés que l'un des viols mette en cause directement et indirectement deux agents de sécurité. Nous avions fait appel à une société de sécurité qui travaille avec d’autres événements, et était présente l’an dernier à l’Insane. Il est inacceptable que deux personnes chargées de s’assurer de la sécurité et du bien-être de tous puissent être mises en cause pour un fait de viol", déclare l'Insane festival qui promet l'engagement de poursuites "très prochainement".

Pas de mea-culpa

L'organisation de l'Insane festival se dit "abattue" dans ce nouveau communiqué. Elle ajoute aussi ces précisons : "nous ne connaissons pas ses agents, employés par des sociétés externes que nous sollicitons. Mais celles-ci doivent légalement nous fournir plusieurs mois avant l'événement leurs agréments et cartes professionnelles. Nous avions donc ces éléments en notre possession."

"Une édition entachée par des actes atroces, mais qui n'ont fait que renforcer notre engagement contre les violences sexistes et sexuelles", précise l'organisation qui annonce dans le même temps, "un changement de société de sécurité et d'autres aménagements". En revanche, elle ne revient pas sur les nombreuses critiques de festivaliers concernant le dispositif de sécurité .