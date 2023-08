Insane Festival à Apt : sécurité, éclairage, drogues... les critiques fusent

L'Insane festival à Apt est dans le collimateur de nombreux participants. Quelque 54.000 personnes ont participé aux concerts sur quatre jours entre jeudi 10 et dimanche 13 août. Le festival s'est terminé de façon prématurée avec l e dépôt de deux plaintes pour viol en marge de l'événement . La musique s'est arrêtée à minuit au lieu de deux heures du matin. Plus globalement, plusieurs festivaliers dénoncent auprès de France Bleu Vaucluse des manquements de la part des organisateurs à tous les niveaux.

"Sur place, on avait le sentiment de participer à une free party. C'était très grand et il n'y avait pas beaucoup d'éclairage", note Jérémy. Ce Lyonnais est venu à Apt avec des amis : "on se retrouvait vite dans le noir. Par exemple, il y avait un point d'eau où les bénévoles s'éclairaient avec leur téléphone portable". Constat partagé par Jessica, une Toulousaine habituée des festivals : "si vous n'aviez pas de petite lampe avec vous, ça pouvait être compliqué".

"Le sentiment de ne pas être en sécurité"

La principale critique concerne la sécurité ou plutôt le manque de sécurité. "Quand on est arrivé avec nos amis, nous étions une dizaine, nous n'avons pas du tout été fouillés. On aurait pu faire rentrer n'importe quoi dans le festival", s'étonne Jérémy. De nombreux participants nous font remonter le même constat. "Franchement, je n'ai pas vu de sécurité à l'intérieur du site. On a le sentiment que les organisateurs ont tout mis dans la programmation et ils ont délaissé le reste", regrette Jessica.

"C'était n'importe quoi ce week-end", ajoute la Toulousaine qui a quitté le festival plus tôt que prévu. "Je ne me suis pas du tout sentie en sécurité", confirme Manon. Cette Aptésienne a participé à l'Insane festival avec sept autres amies : "on aurait pu sauter les barrières et entrer sans ticket parce qu'il n'y avait pas d'agent de sécurité pour faire des rondes autour". Des festivaliers font aussi état de manque de points d'eau potable et de zone à l'ombre : "on cramait franchement".

Forte présence de drogue

Sur ce sujet, des festivaliers font part de leur étonnement. "Des bénévoles à l'entrée nous proposent directement d'acheter un joint ou de l'ecstasy. À ce moment je me suis demandée où j'étais", raconte Manon. Des accusations plus poussée lorsque Johana nous dévoile son festival : "la drogue avait une place principale dans ce festival. Pour moi, 80 % des festivaliers étaient soit des consommateurs soit des vendeurs."

Une ambiance désagréable pour Johana : "voir des filles, seules et inconscientes par terre et des mecs qui s’explosent la tête, qui font des attouchements devant moi, je n’étais pas prête. Je comptais juste passer un bon moment, danser avec les autres et profiter de la musique. Je n’ai donc pas profité du deuxième jour. Je n’y suis pas allée, j’ai eu des des crises d’angoisses depuis que je suis partie."

L'organisation répond

"Nous avons aussi reçu de très bons retours", tempère l'organisation de l'Insane festival. "La sécurité a été renforcée tout au long du week-end. Nous allons faire en sorte qu'il y ait pus d'éclairage pour les prochaines éditions. Nous avons pris note de toutes les remarques, positives et négatives, afin d'améliorer le festival", ajoute-t-elle.