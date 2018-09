Corse, France

Jean-Marc Dominici, Félix Benedetti et Stéphane Tomasini comparaissaient devant la Cour d'appel de Bastia pour « refus de communiquer des éléments dans le cadre de leur inscription au FIJAIT », le fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes. Lors de l'audience, l'avocate générale a demandé la confirmation des peines prononcées en première instance, à savoir une amende de 500 €. Les trois militants nationalistes ont refusé de répondre aux magistrats. Ils ont simplement lu une déclaration commune dans laquelle ils ont qualifié de « sale amalgame » le qualificatif de « terroriste » dont les affuble le FIJAIT car utilisé également pour les islamistes radicaux. Une ligne de défense que partage Me Eric Barbolosi, l’avocat de Stéphane Tomasini et Jean-Marc Dominici.

Cette loi n’est en rien applicable à nos client indiquait de son côté Me Benjamin Genuini, l’avocat de Félix Benedetti.

L'arrêt de la Cour d’appel de Bastia sera rendu le 21 novembre.