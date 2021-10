Insécurité à Bordeaux : "Il y a des coins coupe-gorge dans le quartier Saint-Michel"

"Il y a des familles et des clients qui ne viennent plus", regrette la responsable du restaurant-rôtisserie La Broche de l'Ôstal, situé sur la place des Capucins à Bordeaux. Déjà à l'origine de la pétition des Capucines en avril dernier, Anne-Elisabeth alerte une nouvelle fois les pouvoirs publics.

On a des personnes âgées qui nous disent qu'elles ne viennent plus dans le quartier parce qu'elles ont peur

"Il y a eu des efforts de fait", concède Lionel. Le restaurateur de la Brasserie du Marché se félicite que la mairie de quartier ait entendu les doléances des commerçants sur le manque de propreté notamment de la place des Capucins. "Mais maintenant le gros sujet, c'est les dealers de drogue. Rue Elie Gintrac, c'est une ambiance très très pesante."

On retrouve des seringues dans le parking

La place des Capucins à Bordeaux © Radio France - Jules Brelaz

"Il y a beaucoup de trafiquants, mes patients sont très dérangés, il y a eu des agressions, c'est arrivé à mon collègue qui a porté plainte. Mon compagnon aussi s'est fait agresser", raconte l'ostéopathe du quartier qui travaille à deux pas de la rue Elie Gintrac. Et pourtant, en dépit des apparences, l'insécurité serait en baisse à Saint-Michel.

Du trafic de drogue mais moins de rixes armées

"On constate un affaissement de la délinquance sur certaines problématiques", affirme le commissaire divisionnaire Eric Krust. Le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Gironde a dévoilé ce mardi le bilan du Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) de Saint-Michel. Mis en place il y a un an pour mettre "un coup d'arrêt" aux rixes à l'arme blanche, ce dispositif permet une meilleure concertation entre différents acteurs de terrain. Police municipale et nationale, douaniers, magistrats, médiateurs de rues ou encore agents de la protection de la jeunesse concentrent leurs forces et leur présence sur une zone sensible.

Les violences avec armes ont rapidement baissé

"Près de 500 procédures judiciaires ont été effectuées, 268 poursuites ont été engagées, menant à 140 condamnations dont 80 peines d'emprisonnement", détaille Frédérique Porterie, la procureur de la République de Bordeaux qui pilote le GLTD.

"On a atteint une partie des objectifs même si nous n'avons pas éradiqué toute la délinquance"

"Moins 14 % pour les atteintes à l'intégrité physique des personnes, moins 47% pour les violences crapuleuses, moins 31% pour les atteintes aux biens, en particulier les cambriolages". Si un trafic de médicaments psychotropes a bel et bien été démantelé à Saint-Michel et sera bientôt jugé, le commissaire Eric Krust reconnaît toutefois que le deal de drogue et les recels de vols, notamment de téléphones portables, n'ont pas disparu du quartier.

D'ailleurs la rue Elie Gentrac et la place des Capucins qui faisaient déjà partie du GLTD Saint-Michel sont inclues dans le nouveau groupe local de traitement de la délinquance Marne-Saint-Jean qui débutera le 15 octobre.

"La fin du GLTD Saint-Michel ne signifie pas que l'on va déserter le territoire", assure Rachel Bray, procureur-adjoint en charge des réunions de pilotage entre les différents acteurs de la sécurité.

"C'est l'omerta et la loi du silence"

Pour la procureur de la République de Bordeaux, l'amélioration de certains indicateurs de la délinquance à Saint-Michel ne doit pas éclipser pas la réalité : "Il y a une forme de délinquance très violente qui s'installe et à laquelle Bordeaux n'était pas habituée, notamment ces attaques que l'on constate avec des armes telles que des machettes."

à lire aussi Nouvelle nuit de violences aux Aubiers à Bordeaux : un jeune de 16 ans tué par balles

Frédérique Porterie cite également un autre épisode. "La semaine dernière sur le bas du cours Victor Hugo, une rixe a éclaté entre jeunes 'migeurs', ces majeurs qui se font passer pour des mineurs. Ce n'était pas au couteau mais avec un tesson de bouteille et une personne a été gravement blessée. Mais les victimes ne veulent pas déposer plainte et les témoins ne disent rien". La procureur de la République constate "une paupérisation de la population" depuis la crise sanitaire qui explique en partie l'aggravation de certains phénomènes de délinquances.