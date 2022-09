Insécurité à Nantes : comment les jeunes la vivent

Y a-t-il un problème d'insécurité à Nantes? (BFMTV), Nantes : l'insécurité grandissante inquiète les riverains (CNEWS). Depuis le viol d'une femme de 40 ans samedi sur l'esplanade des Machines par deux Soudanais, la ville fait les gros titres des chaînes infos. L'affaire est devenue virale aussi sur les réseaux sociaux. Et les politiques y vont chacun de leur petite phrase. Mais comment les Nantais jugent-ils ce coup de projecteur sur leur ville ?

Sur l'île de Nantes, non loin de l'esplanade des Machines où s'est déroulée l'agression, Margaux fume une cigarette devant son école de commerce. Elle se fait toujours raccompagner après une soirée : "Personnellement, je n'ai jamais eu trop de soucis à Nantes. Après, étant une fille, je ne sors jamais toute seule. Je m'arrange toujours pour pouvoir rentrer avec quelqu'un sinon je ne sors pas."

Je me sens étonnamment plus en sécurité à Paris qu'à Nantes

Toutes les filles rencontrées disent comme Margaux. Mais les garçons aussi font attention quand ils sortent le soir : "C'est horrible mais, même en tant que mec, il y a certains looks que je ne me permets pas de faire pour aller en soirée par exemple. J'ai passé quelques années sur Paris et je me sens étonnamment plus en sécurité à Paris qu'à Nantes."

Les quartiers à éviter la nuit, selon ces jeunes, sont le Hangar à Bananes et Bouffay. Pour Louise, le problème d'insécurité à Nantes est réel et il faut en parler : "C'est important d'en prendre conscience. L'île de Nantes est une zone à risques et plus je peux éviter les soirées là bas plus je les évite."

Les agressions, il y en a souvent et ce ne sont pas que des migrants

Le problème pour cette autre Nantaise, Solène, c'est la récupération politique autour de cette affaire de viol, commis par deux Soudanais : "C'est souvent les fachos qui s'en emparent. Tout de suite, ils ont dit la nationalité des agresseurs et ont remis en cause la politique de la Ville, qui est de gauche. Mais les agressions il y en a souvent et ce ne sont pas que des migrants ou des gens de couleur."

Au-delà de la polémique, ces jeunes regrettent aussi que Nantes ne soit vue que sous l'angle de l'insécurité : "Il y a plein de belles choses dans cette ville. En termes culturels, c'est une ville qui vit super bien et ces choses ne sont pas mises en avant. L'insécurité est présente, oui, mais ça reste une belle ville malgré tout." Et cet étudiant en école de design de conclure dans un éclat de rire : "Venez quand même à Nantes!"