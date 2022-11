Insécurité à Nantes : les chiffres sont en baisse depuis la rentrée

"Tempête médiatique". C'est ainsi que le préfet de la Loire-Atlantique, Didier Martin, qualifie, en préambule, les deux mois écoulés. Insécurité grandissante à Nantes (C News), Nantes, une ville sous tension (L'Obs) : la ville-préfecture se serait volontiers passée de faire les titres des médias nationaux.

Depuis la rentrée, de terribles faits divers ont été à la une de l'actualité : une femme violée sur l'île de Nantes, une mère de famille tuée en se rendant à son travail dans le quartier Bellevue. Pourtant, aussi terribles soient-ils, ces drames ne reflètent pas les chiffres de la sécurité à Nantes. Quand on compare septembre et octobre 2022 aux deux mêmes mois de l'année précédente, les indicateurs sont presque tous en baisse.

Les atteintes aux biens sont en forte diminution. Les cambriolages, par exemple, chutent de 25% sur la métropole. Les violences sur voie publique baissent également, avec -27% de vols avec violences sur la circonscription. En revanche, les violences intrafamiliales progressent de 7,5%. "Ce n'est pas forcément qu'il y en a plus mais la parole se libère", explique le préfet. Par conséquent, lorsqu'on regroupe ces violences commises sur la voie publique et dans la sphère privée, la baisse globale des atteintes à l'intégrité physique est d'1,6% seulement.

La sécurité est une bataille délicate et difficile, qui se mène dans la durée - Johanna Rolland, maire de Nantes

Mais pour Didier Martin, "ces résultats sont plutôt encourageants". Selon lui, l'arrivée des 70 CRS début octobre à Nantes se voit, dans les quartiers et le centre-ville. "Ils resteront au moins jusqu'à la fin de l'année", promet-il. Lors de ce point de situation, le préfet de la Loire-Atlantique était entouré de la maire de Nantes, du procureur de la République et des patrons de la police et de la gendarmerie. Johanna Rolland a redit, pour sa part, "sa détermination totale pour améliorer au quotidien la sécurité des Nantaises et des Nantais." Mais elle a rappelé aussi que "c'est une bataille, difficile et délicate, qui se mène dans la durée."

La maire PS de Nantes attend maintenant que des renforts pour la justice suivent : "La police, par la voie du ministre de l'Intérieur, a mis des moyens nouveaux sur la table. Ce sont les renforts envoyés 48 heures après mon rendez-vous avec M. Darmanin. La Ville se mobilise : caméras supplémentaires, policiers municipaux supplémentaires. Il est impératif que la justice se mobilise elle aussi davantage."

Des magistrats du siège annoncés à Nantes en début d'année prochaine

Concernant les moyens affectés à Nantes, le procureur de la République Renaud Gaudeul reconnaît "une augmentation très significative de l'activité, en particulier en matière pénale. Il y a une augmentation des effectifs annoncée pour le début de l'année s'agissant des magistrats du siège. C'est moins vrai pour ce qui concerne le parquet et ça constitue encore une demande forte de cette juridiction."

Mais le procureur de Nantes fait remarquer que les chiffres sont bons aussi, côté justice. Depuis janvier, les gardes à vue sont en hausse de près de 15%, les déferrements devant le parquet de 34% et les mandats de dépôt de 30%. Manière de mettre fin aux rumeurs de laxisme de la justice, avec des délinquants qui ressortent du tribunal plus vite que les policiers, comme disent certains à Nantes.