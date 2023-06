Insécurité : la Ville de Nîmes ferme la médiathèque Marc Bernard à Pissevin "pour protéger ses agents"

"Du fait de l’aggravation de la situation depuis quelques semaines et du risque d’atteinte grave à la sécurité des agents municipaux" (communiqué de la mairie), Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes, annonce ce lundi la fermeture au public de la médiathèque Marc Bernard, installée place Claude Debussy, dans le quartier Pissevin, à compter du mardi 6 juin et jusqu’à nouvel ordre. « Des dealers exercent une forte pression sur le quartier de Pissevin depuis plusieurs années. Mais la situation, connue de tous, vient de prendre une tournure qui m’interpelle et me choque. Malgré les interventions régulières des forces de police, des délinquants s’adonnant en toute impunité au trafic de stupéfiants, menacent au quotidien le personnel municipal de notre médiathèque. Aujourd’hui, il y a un risque d’atteinte grave à la sécurité des agents. C’est pourquoi, après échange avec Pascal Gourdel, Adjoint délégué au personnel, Sophie Roulle, Adjointe déléguée à la culture, et Richard Schieven, Adjoint délégué à la sécurité, j’ai décidé de fermer la médiathèque Marc Bernard à compter du 6 juin 2023 », regrette Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes (communiqué)

ⓘ Publicité

Plusieurs incidents graves se sont déroulés ces dernières semaines. Depuis décembre dernier, toujours selon la mairie, des dealers exercent une pression de plus en plus forte sur le quartier avec l’instauration de « barricades/checkpoints » pour encadrer leur commerce illicite et ce, au droit de la médiathèque.

Les 18 agents du centre culturel sont victimes de menaces et d’agressions verbales "au vu et au su de tous."

Aujourd’hui, ils font même l’objet de contrôles et de palpations en pleine rue avant d’accéder à leur poste de travail.

Un peu plus loin, à quelques centaines de mètres, un graff indique clairement le point d'entrée au "coffee ZUP Sud". La galerie Wagner, historiquement, a toujours été un haut lieu du trafic de stupéfiants à Nîmes.

Graff quartier Pissevin à Nîmes, indiquant l'entrée du "Coffee Zup Sud", un lieu de deal #drogue #stupéfiants © Radio France - Tony Selliez

La mairie rappelle avoir, dès l’apparition des « points de contrôles », mis en place des patrouilles fixes d’agents de la police municipale pour sécuriser la sortie du personnel de la médiathèque. Une action partagée ensuite avec la Police Nationale mais qui ne peut s’inscrire dans la durée, et qui ne peut répondre à l’aggravation des faits.

Le toit de la médiathèque transformé en "vigie"

Un nouveau palier a été franchi puisque les trafiquants ont pénétré dans le bâtiment, jusqu’ici sacralisé, allant jusqu’à filmer et photographier le personnel, et accédant au toit pour surveiller les alentours et prévenir de l’arrivée des forces de police.

La Ville réclame des services de l’Etat l’affectation de façon quasi-permanente d’une Unité de Force Mobile aux abords de la place Claude-Debussy.

La médiathèque Marc Bernard, quartier Pissevin à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Un entretien la semaine dernière avec Emmanuel Macron

Une réunion en Préfecture a été organisée jeudi dernier, l'après-midi (31 mai), avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique. "Malgré des propositions d’actions volontaires, les représentants de l’Etat dans le Gard n’ont pu confirmer l’affectation d’une UFM pour sécuriser le secteur", indique encore la mairie.

Sophie Roulle, Adjointe déléguée à la culture, a pu s’entretenir quelques minutes sur le sujet avec Emmanuel Macron, en marge de son déplacement à Garons, vendredi 2 juin. Mais, n’ayant pas de réponse concrète et considérant l’urgence et la gravité des faits déroulés ces derniers jours, la Ville de Nîmes a "pris la décision douloureuse d’une fermeture pour protéger ses agents."

Le Comité de quartier abasourdi

C'est "renoncer et baisser les bras face à la petite délinquance**"**, déclare Alain Lorgeas, président du comité de quartier de Pissevin, au micro France Bleu Gard Lozère.

La médiathèque avait été totalement rénovée fin 2019, avec une salle d'animation, de nouveaux ordinateurs et d'un bâtiment modernisé

A quelques centaines de mètres de la Galerie Wagner, et donc de la médiathèque Marc Bernard, difficile de ne pas.. retrouver le chemin qui mène jusqu'au point de deal le plus important de la cité.

Graff quartier Pissevin à Nîmes, indiquant l'entrée du "Coffee Zup Sud", un lieu de deal à la galerie Wagner #drogue #stupéfiants © Radio France - Tony Selliez