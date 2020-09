Insécurité place Guérin à Brest : le préfet du Finistère annonce un renforcement des patrouilles de police

Occupée jour et nuit par des groupes de mineurs étrangers que les riverains décrivent comme alcoolisés, drogués et parfois agressifs, la place Guérin à Brest connaît une augmentation de l'insécurité depuis le début de l'année. Dans son communiqué mercredi, le préfet du Finistère Philippe Mahé ne nie pas le phénomène :

"Les forces de police sont pleinement mobilisées dans la lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans l’ensemble de leurs zones de compétence et singulièrement place Guérin et dans les environs. L’augmentation de ces faits depuis le 1er janvier par rapport à l’année précédente est une réalité malheureuse. Elle concerne majoritairement les atteintes aux biens, à l’exception des mois de juillet et août, au cours desquels le nombre de vols a même diminué.

Les patrouilles renforcées

Alors que les bagarres, agressions, vols, et autres incivilités se multiplient, le préfet rappelle que les forces de police sont pleinement mobilisées, et que "conformément aux objectifs de la police de sécurité du quotidien déployée depuis près de trois ans, le nombre de patrouilles - notamment pédestres - a par conséquent été renforcé et sera maintenu à un niveau élevé."

Encore faut-il que les policiers en aient les moyens. Récemment, le problème du manque d'effectif du commissariat de Brest a été soulevé par les syndicats.

De son côté, la mairie de Brest a promis de mettre en place une brigade de tranquillité urbaine, mais elle ne sera pas opérationnelle avant au moins un an.