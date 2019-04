Insécurité routière : un lien entre radars détruits et augmentation du nombre de morts sur les routes

Alsace, France

La destruction de 75% du parc de radars automatiques depuis le début du mouvement des gilets jaunes, serait à l'origine d'une augmentation du nombre de morts sur les routes. C'est en tout cas l'explication des pouvoirs publics. Sur le plan national, le nombre du tués a progressé de 17% depuis le début de l'année 2019. Dans le Bas-Rhin dix personnes ont trouvé la mort sur les routes sur la même période, contre trois l'an dernier. "Dès lors que beaucoup de radars sont abîmés, les gens font moins attention au respect des limitations de vitesse et mathématiquement quand on augmente la vitesse, on augmente la gravité des accidents et le nombre de tués", explique Dominique Schuffenecker, directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin.

De nouveaux radars capables de sanctionner d'autres délits

Les radars inutilisables ne sont pas réparés mais progressivement remplacés par lesradars de nouvelle génération capables de sanctionner vitesse, non port de la ceinture, défaut de clignotant ou encore portables à l'oreille et leur gros avantage pour la préfecture c'est aussi qu'ils sont plus difficiles à vandaliser que les actuels, car installés en hauteur.