Nancy : la vidéo pour le vendredi 13 se termine au tribunal

Nancy, France

Inspiré par le film "Vendredi 13" les deux jeunes nancéiens, jusque là inconnu des services de police ont eu l'idée de tourner une courte vidéo pour la publier sur les réseaux sociaux justement ce vendredi 13 septembre, assurés qu'elle ferait un carton en nombre de vue. Ils se sont donc installés vers une heure du matin dans la nuit de lundi à mardi, rue Isabey à Nancy. Les rôles étaient bien définis : l'un d'eux porterait le masque horrible, semblable à celui du film et braquerait les passants avec une arme factice tandis que l'autre filmerait la scène.

Une victime choquée

Le scénario fait son effet, un premier groupe de passants composé de trois hommes prend peur et ne pense qu'à une chose : fuir le plus vite possible, en revanche, la victime suivante est une femme qui elle aussi prend peur mais restera choquée profondément. Pris en charge par les services d'urgence, elle s'est vue prescrire un jour d'ITT (interruption temporaire de travail). C'est elle d'ailleurs qui appelé la police.

Les deux jeunes sont interpellés et placés en garde à vue. Leur histoire ne fait rire ni l'officier de police judiciaire ni le procureur de permanence.

Ils sont convoqués devant le tribunal pour le 30 avril prochain. Ils n'avaient pas imaginé un tel épilogue.