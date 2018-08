Nantes, France

Quelle ne fut pas la surprise des policiers de la Bac de Nantes dans la nuit de mardi à mercredi lorsqu'ils ont croisé sur le boulevard de de la Beaujoire une voiture entière découpée ! La Peugeot 205 n'avait ni toit, ni porte, ni pare-brise, ni ceinture de sécurité, elle avait été entièrement découpée à l'image des véhicules accidentés que les pompiers sont obligés de désosser pour en extraire les victimes.

Le conducteur âgé de 16 ans a refusé le contrôle de police et a accéléré - Photo Police nationale

Un adolescent au volant

Les policiers ont vu que le conducteur de cet engin était très jeune, ils ont voulu l'intercepter mais ce dernier a refusé le contrôle et a accéléré, il a été interpellé trois kilomètres plus loin. Agé de 16 ans, l'adolescent a été remis à sa mère. Les policiers ont pris des photos du véhicule et les ont publiées sur leur compte Twitter avec des commentaires teintés d'humour.