Insolite : dans les Vosges, la pharmacienne enferme un voleur dans les toilettes

"#insolite", préviennent les gendarmes des Vosges ce mercredi 27 janvier dans leur Tweet.

Ils informent avoir arrêté un homme d'une trentaine d'années ce lundi à Capavenir Vosges, alertés par une pharmacienne. La commerçante a repéré le trentenaire, entré dans sa réserve et en train de dérober une dizaine de boites de grossesse. Quand les gendarmes arrivent, l'homme est enfermé dans les toilettes de la pharmacie.

Les gendarmes commentent " l'histoire ne dit pas si nous avons placé en garde à vue un futur papa", et l'histoire ne dit pas non plus comment l'homme a pu être enfermé dans les toilettes.