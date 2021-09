Insolite - Des pieds de cannabis déposés devant la gendarmerie de Cérilly dans l'Allier

Une livraison un peu particulière... A l'ouverture de la brigade mardi matin, les gendarmes de Cérilly (Allier) ont découvert, à leur grande surprise , un cadeau un peu spécial. Une dizaine de pieds de cannabis déposés par un livreur anonyme.

"Si si on vous jure....c'est vrai la preuve en PHOTO!!!! Si nous savons que les trafiquants s'adaptent et évoluent en s'inspirant des plateformes de livraison à domicile, il semblerait que celui-ci se soit trompé de destinataire... Plus sérieusement, merci à ce livreur d'avoir retiré ces plants de la circulation".

Les pieds de cannabis ont été détruits dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Les gendarmes de Cérilly qui en profitent pour lancer un appel au fameux livreur anonyme. "Si vous lisez ces quelques lignes, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en composant le 17 afin de nous en dire plus sur le lieu de sa découverte. Promis on ne vous mangera pas !!!".

Et les militaires bourbonnais de préciser que les points de deal peuvent être signaler sur le site internet de la gendarmerie nationale hébergé par le ministère de l'intérieur. "A bientôt....nous vous attendons avec impatience!!!"