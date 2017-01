En pleine vague de froid et mal équipés, ils tentent de camper en montagne

C’est ce qui s'appelle de l'inconscience. En Savoie, un couple d'une vingtaine d'années a voulu passer la nuit de jeudi à vendredi sous une tente dans les Bauges, alors que les températures sont glaciales.

Les pompiers se demandent encore ce qui est passé par la tête de ces deux jeunes. Ce jeudi soir, les pompiers de la Savoie reçoivent un coup de téléphone d’un jeune couple qui a décidé de passer la nuit sous une tente, dans les Bauges, dans le secteur de la Croix du Nivolet. Ils appellent juste pour signaler leur présence, rien de plus. Mais après discussion avec les jeunes campeurs, les pompiers estiment qu'ils ne sont pas suffisamment équipés pour braver le froid, vu les températures glaciales. En début de soirée, alors que la nuit est tombée, les pompiers décident donc d’aller les chercher pour éviter le pire.

Pas suffisamment équipés pour braver le froid

Pour cette intervention, des pompiers de Chambéry et d’Aix-les-Bains ont été mobilisés entre 19h et 22h ce jeudi soir. Une fois sur place, ils ont pu compter sur le renfort du service des pistes de la station de la Féclaz. Les pisteurs ont réussi à rejoindre les deux jeunes et les pompiers en motoneige.

"Un peu de bon sens"

Alors que les températures sont glaciales, les pompiers de la Savoie demandent un peu de bons sens, en particulier quand on ne connait rien à la montagne. Ce genre d’intervention est une perte de temps considérable et, surtout, elle était évitable.