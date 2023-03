Insolite : elle boit pour fêter la récupération de son permis de conduire et finit au commissariat

C'est ce qui s'appelle avoir l'alcool mauvais. Il est 1h20 du matin ce dimanche 5 mars lorsque les policiers sont appelés par un homme dont la voiture vient d'être percutée sur le parking du restaurant McDonald's de Saint-Jean-de-la-Ruelle, au centre commercial des Trois Fontaines. Les dommages, uniquement matériels, ont été causés par un autre véhicule en marche arrière. A son volant, une jeune femme de 21 ans qui se montre immédiatement agressive, à tel point qu'elle n'hésite pas à menacer l'automobiliste impliqué ainsi que les policiers qui arrivent rapidement sur place.

La conductrice est en réalité sous l'emprise de l'alcool. Un premier contrôle réalisé sur place révèle un taux d'1,6 grammes d'alcool par litre de sang, soit plus de trois fois la limite autorisée. Questionnée par les forces de l'ordre, la jeune femme, toujours très agressive, refuse de présenter son permis de conduire et indique qu'elle n'était pas au volant du véhicule, alors que ses passagers, dont son père, affirment eux le contraire.

Elle insulte et crache sur les policiers

La colère de la mise en cause décuple une fois interpellée. Insultes, menaces et crachats, la rebelle alcoolisée ne recule devant rien dans le véhicule de police la conduisant au commissariat. Une fois sur place, elle arrive même à dégonder une porte après lui avoir asséné un violent coup de pied. Les policiers étaient loin de se douter ce qui allait suivre...

A peine installée devant l'éthylomètre, l'instrument de mesure utilisé par les forces de l’ordre pour confirmer et déterminer le taux d’alcool d’un conducteur, la jeune femme cogne violemment et volontairement sa tête à deux reprises contre l'appareil. Résultat : un visage en sang et un détour par l'hôpital pour la pose de deux points de suture. Quelques heures plus tard, à son retour au commissariat, la conductrice reconnait finalement les faits tout en expliquant ne pas se souvenir de tout, en raison de sa forte consommation d'alcool. Interrogée à ce sujet par les policiers, la jeune femme a expliqué avoir un peu trop fêté la récupération de son permis de conduire... Elle sera convoquée devant le tribunal en juin prochain dans le cadre d'une procédure de plaider coupable.