INSOLITE : l'équipe du restaurant du plan d'eau de Cournon fait le buzz avec un clip

"Faut relâcher la bride, oublier la covid, se laisser porter !" C'est dans un clip rythmé que le restaurant du Plan d'eau, à Cournon d'Auvergne, invite ses clients à revenir en nombre pour l'été, en partenariat avec la Cave St-Vincent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La chanson s'intitule "C'est la fièvre", et elle a été écrite en plein confinement. "On a fait ça entre potes ! J'ai un copain ingénieur du son qui a un studio d'enregistrement à Cournon, et il m'a proposé de faire la chanson. Il a écrit les paroles, et nous on a fait quelques petites retouches", raconte Gérard Farnoux, le patron du restaurant, qui a été fermé du 28 octobre jusqu'à la mi-mai.

Un délire et un message

Un délire "entre copains" tout de même très chiadé, qui a mobilisé pas mal de monde. "En tout, une quinzaine de personnes a participé au clip. Tout le monde a dit ok, on s'est retrouvés régulièrement en studio pour faire ça. On avait donc un ingénieur du son, deux clippeurs, des belles voix, on a fait ça comme des pros ! Ca nous a égayé nos journées !" complète le patron.

Mais derrière l'amusement, il y avait quand même un message. "On a voulu être le porte-parole de la profession, dire qu'on était tristes de ne pas travailler. On est fiers de représenter la profession" Nul doute qu'ils ont retrouvé la joie de vivre et de restaurer, surtout au vu des retours "très positifs" autour du clip.