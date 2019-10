INSOLITE - Les pompiers de la Vienne font le buzz avec le passage à l'heure d'hiver !

Comment annoncer le changement d'heure de manière détournée et humoristique ? Demandez aux sapeurs-pompiers de la Vienne... Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis86) assure qu'«en cas d'urgence à 02h59, [les soldats du feu] arriveront avant 02h20 ! » Une courte vidéo parodique du film Retour vers le Futur représente même la DeLoréane, la mythique voiture à remonter le temps, aux couleurs rouges des pompiers !

« Non il n'y a aucune machine à remonter le temps ! On aimerait parfois, ça nous permettrait d'arriver encore plus vite ! » - Sébastien Rama responsable de la communication du SDIS86