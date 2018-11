INSOLITE - Les rues d'Isola 2000, sans nom jusque-là, vont devoir être baptisées

Isola, France

Construite dans les années 70 avec une seule barre d'immeubles, la station de sports d'hiver Isola 2000 s'est développée et accueille aujourd'hui 10.000 habitants en pleine saison. Si les résidences ont des noms, pas les rues. Du coup les adresses sont réduites : "M.Martin, "Les Mélèzes", 06420 Isola. Sans adresses précise, pas facile pour le facteur de distribuer le courrier. "Pour moi ça va, car cela fait cinq ans que je suis là donc je connais les gens, mais pour les remplaçants c'est beaucoup plus compliqué".

Alors on se débrouille. Quand les vacanciers sont partis et une fois la neige fondue, les repères sont plus faciles. Tout le monde se connait et Jean-Philippe le facteur d'Isola a ses "indics" : "Il y a le patron de l'agence immobilière qui connait bien les gens, alors il me dit a qui remettre le courrier, il me donne parfois le numéro de téléphone des personnes".

Boulevard du Mercantour, rue de l'école...

Une page se tourne à Isola car désormais les habitants auront une "vraie" adresse. A la demande de la Poste, le conseil municipal s'est attelé à la tache et a voté cette semaine, le nom des rues. Dans un premier temps, le maire et ses adjoints ont pensé rendre hommage aux créateurs de la station en donnant leurs noms à certains rues, mais rapidement est née une polémique. Alors pour mettre tout le monde d'accord, on a fait plus simple et ce sera le nom des montagnes et des sites prestigieux du secteur : Boulevard du Mercantour pour l'axe principal, route de la Lombarde, la rue du Pas-du-Loup et la rue du Chastillon. Il y aura aussi les classiques comme la "rue de l'école".

Le plan de la commune avec le nom de chaque rue sera bientôt édité. En attendant, la station Isola 2000 se recouvre d'un joli manteau blanc et ouvrira son domaine skiable le 1er décembre 2018.