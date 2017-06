Insolite : Un accident de tyrolienne fait 2 blessés dont un grave

Un accident extrêmement rare dans les Deux-sèvres. Accident de tyrolienne, au Lac du Chambon, à Celles sur belle, sur la base de loisirs. Ca s'est passé ce jeudi après-midi 22 juin 2017. les secours sont toujours sur place.

C'est un accident extrêmement rare qui s'est produit ce jeudi après-midi dans les Deux-sèvres : un accident de tyrolienne, au Lac du Chambon, sur la base de loisirs de Celles sur belle.

2 hommes se sont télescopés

On ne sait pas encore comment cela a été possible, mais a priori un homme de 30 et un autre de 20 ans se sont percutés lors d'une descente en tyrolienne. L'un est dans un état grave. L'autre est plus légèrement touché. Le SAMU était encore sur place à 17h50. Plus de détails à venir.