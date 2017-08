Insolite | Un breton révèle comment Elvis Presley a popularisé Amazing Grace !

Amazing Grace est l'un des cantiques les plus connus au monde, et on le doit à Elvis Presley ! Le King avait des origines écossaises et voulait rendre hommage à ses ancêtres. 40 ans après sa disparition, le breton Patrick Mahé raconte cette histoire dans le livre "100 jours avec Elvis Presley"

Si vous vous êtes baladés au festival Interceltique de Lorient vous l'avez forcément entendu... Amazing Grace est l'hymne écossais, connu à travers le monde entier. "C'est un chant d'action de grâce. C'était le chant des parias qui étaient chassés après la bataille de Culoden perdu par les highlanders en 1746. La famille Presley, originaire d'Aberdeen, a échoué comme cela sur les côtes américaines", raconte le Vannetais Patrick Mahé, auteur de 100 jours avec Elvis Presley.

D'un chant oublié à un hit mondial

Deux siècles plus tard, en 1972, la carrière de leur descendant, star mondiale, bat de l'aile. Elvis Presley tourne dans beaucoup de nanars. Cinq ans avant sa mort, il demande finalement à son producteur d'enregistrer Amazing Grace, comme un retour aux sources. "Son producteur lui dit qu'il est complètement dingue ! C'est un chant totalement oublié, relate Patrick Mahé, qui n'est chanté que dans des chapelles par des pasteurs poussiéreux. Tu vas faire un bide !"

"Tu vas faire un bide !"

The King obtient gain de cause et enregistre Amazing Grace à Nashville. "Il vend un million d'exemplaires ! Amazing Grace devient un hymne interceltique et on le doit à Elvis Presley !"

Le livre "100 jours avec Elvis Presley" de Patrick Mahé est à paraître le 26 octobre prochain aux éditions du Cherche-Midi.