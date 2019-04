Insolite : un camion se retrouve bloqué dans une rue à Guéret

Guéret, France

Drôle de scène dans les rues de Guéret, ce lundi 16 avril. En fin de matinée, un poids-lourd s'est retrouvé bloqué dans la rue Ingres, entre le mur de Monoprix et les voitures stationnées de l'autre côté. "J'arrivais dans la rue, et une voiture était garée, j'ai essayé d'avancer et de tourner, mais j'ai vu que je ne passais pas, donc je me suis arrêté", raconte le chauffeur du camion, qui transporte du carburant.

Son rétroviseur est abîmé, car le poids-lourd a touché le mur du bâtiment, et il a rayé l'une des voitures sur le côté. Les témoins de la scène racontent que la police, contactée, n'est pas intervenue.

"Ce n'est pas la première fois que ça arrive, j'ai déjà vu des camions qui se retrouvent bloqués dans cette rue", raconte Maryse, une passante.

Tout est bien qui finit bien. Une fois que les propriétaires des deux voitures ont déplacé leurs véhicules, le camion a finalement pu manœuvrer pour sortir de la rue et reprendre la route.