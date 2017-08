Insolite : un voleur prend son repas dans la cabine d'essayage

Un homme de 39 ans a été interpellé ce mercredi soir à la sortie d'un magasin Carrefour à Nantes. Installé pendant une heure dans une cabine d'essayage du supermarché, il a pris un repas et tenté de voler des vêtements.

Jus de fruits, poulet rôti et fraisiers

Pendant une heure, installé dans une cabine, l'homme se fait un festin de victuailles volées dans le supermarché : pains au chocolat, fraisiers, pizza, un demi poulet rôti, le tout arrosé de jus de pomme et de Coca-Cola. Et le gourmand ne s'arrête pas là : il se sert aussi au rayon vêtements. Il enfile, sous ses propres vêtements, trois boxers, des chaussettes, un polo, un tee-shirt, un bas de jogging gris et une veste de sport. Montant total du préjudice : 117,44 euros.

C'est lorsqu'il a passé les portiques de sécurité que les vigiles ont tenté de l'interpeller. L'homme prend alors la fuite en courant, et il est finalement rattrapé au niveau du parking, puis pris en charge par les policiers. Après avoir passé quelques heures en garde à vue, il s'est vu notifier un rappel à la loi.