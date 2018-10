Le Château-d'Olonne, France

L'alerte a été donnée ce mardi en milieu d'après-midi : l'appel à Police Secours provient d'un collège du Château d'Olonne. Une femme très agitée est en train de commettre des dégradations à l'accueil de l'établissement : elle a même jeté un lecteur de CD au visage d'une enseignante, heureusement sans la blesser. Quand la Brigade Anti Criminalité arrive sur place, l'auteur des faits a quitté les lieux.

Les policiers décident alors de patrouiller aux environs du collège, lorsqu'ils aperçoivent une femme de 62 ans correspondant au signalement donné par l'équipe enseignante. En les voyant arriver, la femme profère des messages incompréhensibles laissant apparaître une grande fragilité psychologique. Et elle se débat pour empêcher les policiers de l'interpeller, prétextant être "l'envoyée spéciale de Jésus sur terre".

Une fois placée en garde à vue au commissariat, son discours décousu reprend de plus belle. Les policiers la conduisent alors au centre hospitalier d'Olonne-sur-Mer où les médecins la prennent en charge pour tenter de comprendre l'origine de son comportement, et expliquer son intrusion dans le collège, où son intrusion a provoqué un certain émoi.

L'enquête se poursuit pour déterminer son degré de responsabilité pénale.