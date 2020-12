Insolite : une mini-tornade très localisée détruit tout sur son passage à Courcôme en Charente

Une mini-tornade a ravagé, lundi après-midi, tout un quartier du bourg de Courcôme, entre Villefagnan et Ruffec en Charente. Les dégâts ont été importants mais extrêmement localisés dans un quartier du village, la rue de la Chaussée. Six maisons ont vu leurs toitures endommagées, mais ce sont surtout les arbres arrachés et les tuiles cassées au sol qui étaient les plus spectaculaires.

L'une des six maisons ravagées par la mini-tornade © Radio France - Pierre MARSAT

Un peu après 15 heures, c'est un tourbillon de vent qui a tout dévasté sur son passage, dans un périmètre restreint, mais sur une largeur de 10 mètres. Une quinzaine de sapeurs-pompiers dépêchés sur place ont dû sortir les tronçonneuses, pour venir à bout des arbres fracassés sur le passage de la tornade. Un train de marchandises a été immobilisé pendant près de deux heures sur la voie ferrée. La circulation des trains a pu reprendre lundi en fin d'après-midi.