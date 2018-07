14000 Caen, France

Bouchée d'un côté par un hôtel particulier, murée de l'autre par un équipement d'EDF, cette petite ruelle est là, à l'abri des regards, oubliée depuis des années. Elle ne figure pas sur les registres du cadastre. Elle serait en fait une ruelle, issue de la couverture du cours d'eau le Petit Odon. Et l'accès y est aujourd'hui pratiquement impossible.

La ruelle a été bouchée par un équipement d'EDF, mais son accès reste visible de la rue principale si on ouvre l'oeil ! © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Elle est située en plein coeur du quartier historique de Caen, à deux pas de l'Abbaye aux Hommes, le long de la rue Ecuyère. Murée pour des raisons que l'on ignore, elle est complètement tombée dans l'oubli. On y accède par des cours intérieures, et un dédale de cages d'escalier. Et on arrive à l'apercevoir en se penchant par les fenêtres qui la surplombent.

Hervé Lebel, directeur de l'office du tourisme de Caen la Mer, a fait cette découverte insolite. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Hervé Lebel, le directeur de l'office du tourisme, ne cache pas son enthousiasme face à cette découverte. La "rue fantôme" de Caen est certes moins achalandée d'échoppes que le célèbre "chemin de traverse", fréquenté par Harry Potter et ses copains sorciers à Londres. Mais cette rue, qui n'est en tous cas pas répertoriée sur le cadastre, pourrait bien devenir le clou des visites insolites de l'office du tourisme de Caen. Sachant que la ville n'a peut-être pas fini de livrer tous ses secrets...