Insoutenable pour une mère : les hommes accusés d'avoir tué son fils pourraient être libérés avant le procès

Hourya et Laurence Perrin, la sœur et la mère de Sofiane, tabassé à mort en mars 2016 près de Béziers

Creissan, France

La situation est devenue insoutenable pour Laurence Perrin. Son fils, Sofiane, a été tué à Capestang, près de Béziers, le 30 mars 2016. Il avait 17 ans et il a été séquestré et tabassé à mort pendant toute une nuit par des trafiquants de drogue qui étaient sûrs qu'il leur avait volé de l'argent. Son corps a été retrouvé en fin de matinée, près de la clinique Clémentville, à Montpellier.

Dépassement du délai raisonnable

Quatre suspect ont été arrêtes et placés en détention provisoire en attendant d'être jugés devant la cour d'assises de l'Hérault. Mais le calendrier judiciaire est tellement chargé que le procès n'est pas prévu en 2020. Problème : l'instruction est bouclée depuis avril 2019 et eux, sont derrière les barreaux depuis près de quatre ans déjà. Dans un futur proche, ils pourraient demander leur libération en invoquant le droit à être jugés dans un délai raisonnable.

"J'ai besoin de savoir que le procès va avoir lieu"- Laurence Perrin

"J'ai peur de les voir dehors, sans avoir été jugés. J'ai un peu de haine et du dégoût parce que je me dis que ça fait un an que l'affaire est bouclée, alors qu'est-ce qu'on attend ? Faut se mettre un peu à notre place" implore Laurence Perrin, au bord des larmes. Depuis Creissan où elle vit, la mère de Sofiane a l'intention d'écrire un courrier au président de la République, Emmanuel Macron, "pour faire bouger les choses".

"On est un numéro de dossier et j'ai l'impression que les personnes qui s'occupent de toute cette gestion ne se rendent pas compte que derrière il y a des familles en détresse (Hourya Perrin)"

Hourya, la sœur de Sofiane se dit scandalisée. "Nous, on vit dans l'angoisse. Toutes les semaines on a des demandes de remises en liberté. On ne sait plus comment faire, on est perdues, complètement anéanties". Inquiète de savoir que mi-janvier, un homme condamné à 30 ans a été remis en liberté, la justice ayant estimé que le délai raisonnable pour le juger en appel à Montpellier avait été dépassé.

"Quand j'étais étudiant en droit, on comparait la cour d'assises à la Rolls Royce de la justice. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de la faire fonctionner et en fait, on a une 2 CV (Me Abratkiewicz)"

C'est bien le signe que la justice est totalement sinistrée selon l'avocat de la famille de la victime. "La situation est réellement catastrophique. À Montpellier, on gère les stocks. Que dire de la présomption d'innocence quand on juge les gens après quatre ou cinq ans de détention provisoire? Et que dire du respect dû aux victimes lorsque pendant quatre ou cinq ans, elles sont dans l'attente d'un procès? Il y a vraiment urgence, il faut réagir" prévient Me Luc Abratkiewicz.