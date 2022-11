Inspecteur des impôts tué dans le Pas-de-Calais : "On est tous accablés", confie l'un de ses collègues

C'est l'effroi et la stupeur pour les collègues de l'agent de la direction générale des finances publiques d'Arras tué lundi soir de plusieurs coups de couteau par un brocanteur à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal leur rend visite ce mardi midi, rue Diderot à Arras, pour leur apporter son soutien.

L'agent du fisc de 43 ans et sa collègue effectuaient un contrôle fiscal lundi après-midi quand ils ont été séquestrés par le brocanteur. L'homme a donc tué l'agent avant de se donner la mort.

"Mes collègues sont abattus"

L'atmosphère est lourde à la brigade d'Arras. "Il y a un silence pesant. Mes collègues sont abattus. On a tous très mal dormi", confie Michael Golpart, contrôleur principal des finances publiques et co-secrétaire départemental de la CGT des finances publiques du Pas de Calais.

"On ne savait pas l'identité de notre collègue. On vivait des instants de terreur. Est-ce que c'est un ami, un syndicaliste, est-ce que c'est un mari, un papa ? Franchement, ce sont des minutes terribles. Moi j'ai une grosse pensée pour la collègue qui l'accompagnait et qui a dû vivre des instants indicibles. On est tous accablés aujourd'hui", a-t-il ajouté au micro de France Bleu Nord.

L'agent du fisc de 43 ans et sa collègue effectuaient un contrôle fiscal lundi après-midi quand ils ont été séquestrés. Le brocanteur a ensuite donné plusieurs coups de couteau à l'inspecteur des finances publiques avant de se suicider.

"Ce qui s'est passé est surréaliste"

"On aimerait que le ministre prenne conscience de la réalité du terrain. Nous, on est confrontés à l'humain. Parfois il y a un gros fossé entre ce qui est décidé en haut lieu et comment c'est appliqué en bas", souligne Michael Golpart. "On va continuer de faire notre boulot mais aujourd'hui ce qui s'est passé sincèrement, c'est surréaliste".

Une perquisition était en cours au domicile du brocanteur ce mardi matin à Bullecourt.