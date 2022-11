Inspecteur des impôts tué : des hommages sur les différents sites des Finances publiques du Vaucluse

Le rendez-vous était donné à midi à la Cité administrative à Avignon, là où se trouve notamment l'un des sites des Finances publiques. Une centaine de personnes s'est rassemblée ce mercredi 23 novembre pour observer une minute de silence et rendre hommage à l'un de leur collègue tué de plusieurs coups de couteau dans le Pas-de-Calais par un brocanteur qu'il venait contrôler. Sa collègue a également été séquestrée. Des hommages similaires ont été rendus dans les sept autres sites du département.

ⓘ Publicité

Un climat de tensions

"On partage la douleur et l'effroi des collègues qui ont subi ce drame. On est pas dans la polémique", déclare Benoit Sautecoeur, le co-secrétaire du syndicat solidaire finance publique dans le Vaucluse. Le temps de recherche des solutions viendra après mais il viendra parce que selon lui au-delà du drame qui vient de se produire dans le Pas-de-Calais, la question de la sécurité des contrôleurs des impôts se pose aussi dans notre département. "On effectue régulièrement des missions très difficiles au contact du public. On a jamais eu de cas dramatiques mais on a régulièrement des incivilités, qui vont de la simple remarque déplaisante, à l'insulte voir à la menace" , raconte Laurent Derbès, qui occupe les mêmes fonctions au sein du syndicat.

Ce climat tendu est ressenti au quotidien par les agents au contact du public. C'est même de pire en pire raconte Benoit Sautecoeur. "Que ce soit au niveau du contrôle fiscal, ou de l'accueil du public on sent qu'il y a des tensions qui se révèlent. C'est certainement lié au contexte économique et social mais on sent aussi qu'il y a un problème au niveau du consentement à l'impôt", explique-t-il. Ces deux agents dénoncent également tous les deux une image dégradée du métier de fonctionnaire. "Il y a un vrai travail de réflexion à mener à ce niveau là."