Inspecteur des impôts tué : "Il y a des choses à revoir dans la formation et les moyens"

Deux jours après la mort d'un agent des impôts d'Arras tué de plusieurs coups de couteau lors d'un contrôle fiscal chez un brocanteur à Bullecourt dans le Pas-de-Calais, l'émotion est vive dans les centres des finances publiques partout en France. Une minute de silence sera observée ce midi dans l'ensemble des centres en hommage.

Un drame qui suscite aussi des questions pour Laurent Périn, délégué CGT permanent des Finances publiques. "Il y a des choses à revoir, que ce soit dans la formation, dans la sensibilisation à ce type de dossiers sensibles et regarder aussi la question des moyens", a-t-il souligné sur France Bleu Nord, "Depuis 2002, le ministère des Finances a perdu 40 000 agents, avec des suppressions d'emplois constantes tous les ans".

"Aujourd'hui, on est dans une période vraiment de recueillement, d'hommage et je renouvelle tout notre soutien aux collègues, évidemment du Pas de Calais, mais bien au delà. Mais viendra le temps des échanges avec le ministre Gabriel Attal et assez rapidement, je l'espère" , a ajouté Laurent Périn.

"Il y a une augmentation des violences"

Il y a une augmentation des violences et des agressions au ministère des Finances. En 2019, "une centaine d'agressions ont été recensées en France à travers les déclarations d'accidents de travail" , a affirmé le syndicaliste. "Ce ne sont pas simplement des agressions verbales du quotidien. Ce sont vraiment des agressions caractérisées et c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète". Ce qui a amené l'Etat à embaucher des agents de sécurité ces dernières années dans les centres des finances publiques.

"Ce drame est exceptionnel et heureusement qu'on ne rencontre pas ça régulièrement. Par contre, la violence verbale, oui, elle existe. Je ne veux pas dire quotidiennement, mais quasiment. D'autant plus dans un contexte aujourd'hui très difficile le contexte économique où la place des services publics recule dans les territoires", souligne Laurent Périn.

Selon le syndicaliste, il y a chaque année en France 35 000 contrôles fiscaux. "On ne peut pas mettre un agent de sécurité derrière chaque agent. Ce n'est pas possible", a-t-il insisté.